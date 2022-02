Vremea va fi însorită Luni, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat in mod normal pentru perioada din calendar. Soarele rasare la ora 07:31. Pe timpul nopții cerul este variabil, dar spre dimineața nori vor disparea și temperaturile vor fi cu minus. De la primele ore ale dimineții și pana spre seara soarele va sta nestingherit pe cerul senin și va apune la ora 17:54. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in zonele de munte, iar pe spații restranse se va semnala ceața. Valorile maxime se vor situa in jurul valorii de 12 grade. Marți, valorile termice vor crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

