Vremea va fi frumoasă, la început de luna mai Luni, in zona noastra, inceputul de saptamana se anunța cu atmosfera frumoasa numai buna de drumeții. Soarele rasare la ora 06:14. Temperaturile sunt in creștere, iar cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe creste. Soarele va apune la ora 20:36. Maximele zilei vor urca la peste 21 de grade. Marți, temperaturile vor mai urca cu cateva grade. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

