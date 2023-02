Vremea va fi frumoasă, în zona noastră Joi, atmosfera va placuta. Soarele rasare la ora 07:28. Atat pe timpul nopții, cat și peste zi temperaturile cresc și vor fi zone cu ceața. Peste zi cerul va fi variabil spre senin. Vantul va sufla slab la moderat. La munte vremea va fi insorita, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 17:56. Valorile termice se vor situa intre -3 și 9 grade. Vineri, se va innora in a doua parte a zilei. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

