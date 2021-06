Vremea va deveni caniculară în perioada 22 – 25 iunie Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate maxime care la nivelul regiunii vor fi in medie de 32…34 de grade, posibil ușor mai scazute in jurul datei de 1 iulie și minime, in general, de 16…18 grade, potrivit ANM. In primele zile ale intervalului, probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitații atmosferice va fi mai ridicata in zonele submontane. Din 25 iunie, astfel de fenomene se vor semnala mai ales in timpul dupa-amiezilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

