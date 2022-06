Vremea se va schimba treptat Joi, se va resimți o ușoara scadere a temperaturilor. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul se va innora treptat, iar spre a doua parte se vor aștepta precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 21:17. Maxima zilei va urca spre 25 de grade. Vineri, cerul va fi parțial noros. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

