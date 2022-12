Vremea se va răci brusc! Prognoza pentru ultimele săptămâni din 2022 Vremea va fi mai calda decat ar trebui pana in ajunul Craciunului, dar se va raci incepand cu 26 decembrie. Temperaturile scazute vor marca saptamana dinaintea trecerii in noul an, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționalal de Meteorologie pentru ultimele 2 saptamani din anul 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scad la inceputul lunii decembrie și se vor situa sub 10 grade in timpul zilei, in vreme ce noaptea vor scadea sub nivelul inghețului, potrivit prognozei pentru urmatoarele 2 saptamani transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), informeaza Mediafax. Fii la curent…

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele trei saptamani, arata meteorologii in prognoza pentru perioada 21 noiembrie-19 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Temperaturile vor fi, in general normale pentru aceasta perioada sau ușor mai ridicate, cu excepția zonelor din nord-est, se arata in prognoza pe patru saptamani publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 7 - 14 noiembrie, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obișnuite pentru final de toamna, potrivit prognozei pentru urmatoarele 4 saptamani, transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vremea va fi calduroasa pana pe 2 noiembrie, cu temperaturi peste media perioadei. Prima racire este așteptata la sfarșitul lunii octombrie, cand temperaturile coboara la 15 - 18 grade. Ploile vor fi puține in majoritatea regiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite pentru finalul lunii octombrie, potrivit prognozei pentru urmatoarele 4 saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționalla de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Temperaturile se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada sau vor fi apropiate de cele normale, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 septembrie - 24 octombrie. Precipitațiile vor fi pe alocuri excedentare in prima saptamana, in vest și centru.…