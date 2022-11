Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in Romania se anunța deosbit de calda și in luna noiembrie, potrivit meteorologilor. Specialiștii avertizeaza, insa, ca temperaturile neobișnuite pentru aceasta perioada nu inseamna ca, la iarna, nu vom avea zapada și ger. Care sunt estimarile meteorologilor pentru urmatoarele saptamani.

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de duminica, 30 octombrie 2022. Vremea va fi mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data, cu abaterile cele mai mari fața de normele climatologice in regiunile sudice și sud-vestice. Cerul va fi variabil, temporar noros in estul și nord-estul țarii și…

- Se apropie iarna. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in luna noiembrie. Meteorologii au anunțat ca in luna noiembrie, in Romania, vremea nu va avea evoluții spectaculoase. In prima parte a lunii, temperaturile vor fi mai mari decat cele normale, iar ulterior vor ajunge...

- VREMEA in iarna 2022-2023: veștile despre fenomene extreme și perioadele mai blande. Primele prognoze ale meteorologilor Iarna 2022-2023 va fi in general blanda insa este posibil sa fie episoade de vreme severa, cu viscol și temperaturi scazute, dar și precipitații abundente sau chiar inundații. Meteorologii…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a dezvaluit ca ne așteapta o iarna blanda, insa este posibil sa ne confruntam și cu episoade severe de temperaturi scazute. Specialistul a facut prognoza meteo pentru iarna 2022-2023. Urmeaza o iarna blanda „Luna octombrie a debutat cu o vreme deosebit de calda, cu valori…

- Vremea, la extreme. De la frigul neobișnuit pentru data din calendar, in sud-estul țarii vine vara. In celelalte regiuni, temperaturile se mențin scazute, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.