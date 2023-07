Vremea se strică pe litoral. Noi avertizări meteo de ploi torențiale și vânt puternic în sud-estul țării Meteorologii au emis sambata avertizari Cod galben de vant si ploi pentru mai multe judete, inclusiv pentru litoral, fiind valabile pana duminica. Avertizarea privind intensificari ale vantului este valabila in intervalul 8 iulie, ora 10.00– 9 iulie, ora 20.00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat, vantul va avea intensificari in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei, […] The post Vremea se strica pe litoral. Noi avertizari meteo de ploi torențiale și vant puternic in sud-estul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru sudul si sud-estul Transilvaniei si local in Muntenia, pana sambata dimineata. Avertizarea cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata este valabila in intervalul 7 iulie, ora 14.00 – 8 iulie, ora 6.00.…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica in mai multe zone ale tarii, inclusiv pe litoral, pana luni seara. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica 3 iulie, ora 12 – 3 iulie, ora 21. „In Carpatii Orientali si de Curbura, in sudul Moldovei, nordul Munteniei si in Dobrogea,…

- Meteorologii au emis avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, valabile pentru 36 de județe. Vestul țarii, grav afectat de inundații, scapa de ploi in urmatoarele ore. Aversele torențiale se muta insa in jumatatea de est a țarii, care se afla sub Cod portocaliu…

- Meteorologii au emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza 29 de județe ale țarii. Avertizarea Cod galben este valabila in intervalul 17 iunie, ora 10 – 18 iunie, ora 10.00. ”In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au anuntat ploi torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii sambata, fiind emise avertizari cod galben si portocaliu. In schimb, in Bucuresti vremea va fi calda si frumoasa, iar temperatura va ajunge pana la 31 de grade. O avertizare god galben,…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana la ora 22.00 .Potrivit ANM, luni, de la ora 12.00 la ora 22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina…

- Meteorologii au emis o avertizare god galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii, sambata, pana la ora 23. Avertizarea meteorologica intra in vigoare de sambata de la pranz, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ și vant. Patru județe sunt vizate de avertizarea meteo. Avertizarea meteo Cod galben emisa de ANM este valabila marți, 18 aprilie, de la ora 22:00 pana miercuri, 19 aprilie, la ora 18:00 In intervalul menționat in Dobrogea…