Stiri pe aceeasi tema

- Veștile de la meteorologi sunt dintre cele mai proaste. S-au anunțat ploi pana la finalul lunii iunie. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca pana pe 22 iunie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada in regiunile vestice și sudice, inclusiv in…

- Incepand de vineri pana luni dimineața vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prinaverse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijeliiși grindina, conform prognozei pentru București.Citește…

- Vremea schimba din nou foaia, la nivelul Capitalei, drept urmare e bine sa aveți in vedere ca sunt anunțate intervale cu ploi și fenomene specifice furtunilor de vara. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, miercuri, o prognoza speciala pentru București, valabila pana vineri…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, in care anunța ca marți dupa pranz incep ploile și vantul, iar de miercuri vremea se racește, noteaza Mediafax.Pe parcursul zilei de marți vremea va fi calduroasa, cu o maxima termica de 30...31 de grade și o minima de 17 ...18 grade.…

- Deja soarele se vede pe cerul Capitalei, iar veștile despre vremea din cursul acestei zile sunt optimiste. Din prognoza speciala pentru București, emisa joi de Administratia Nationala de Meteorologie, aflam ca vremea se va incalzi fața de ziua precedenta, iar temperaturile maxime vor ajunge catre 25…

- Vremea se va incalzi joi in Capitala, valorile termice urmand sa fie apropiate de cele normale pentru aceasta data. Temperatura maxima va fi de 25 - 26 de grade. Administratia Nationala de Meteorologie a...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, o atenționare meteo pentru București. Vremea va fi instabila in Capitala pana joi seara, anunța meteorologii.Conform ANM, in intervalul 19 mai, ora 13:30 - 20 mai, ora 8:00, in Bucuresti, cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua…