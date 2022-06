Vremea se schimbă radical. Unde lovesc furtuni periculoase, în ce zonă se răcoreşte Vremea continua sa se mentina calda, cu exceptia vestului tarii unde se va racori de joi, 9 iunie, insa furtunile violente lovesc in majoritatea regiunilor. Miercuri, 8 iunie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se va mentine in general frumoasa, cu valori termice peste mediile multianuale in majoritatea zonelor tarii, dar mai ales la campie. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si noaptea, cand pe alocuri la munte si izolat in restul teritoriului vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

