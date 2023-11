Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi doua avertizari cod portocaliu și galben de vant puternic. Alerta cod portocaliu vizeaza zonele de munte din 4 judete, pana vineri, ora 10.00. Rafalele vor ajunge la 130 de kilometri la ora.Avertizarea cod galben intra in vigoare joi la ora 14.00, expira vineri la ora 18.00…

- Ne apropiem de jumatatea lunii octombrie, iar toamna pare ca incepe sa iși intre incet, incet in drepturi. Elena Mateescu, directorul ANM anunța o racire accentuata a vremii in saptamana care urmeaza. Iata prognoza meteo emisa de ANM. Se racește vremea in Romania Dupa temperaturi mai degraba de primavara,…

- Vremea se schimba radical in Romania! Deși ne-am bucurat de zile destul de calduroase pentru luna octombrie, se pare ca iarna iși intra in drepturi mai repede decat ne-am fi așteptat. Temperaturile vor scadea considerabil, brusc și deja iși vor face simțita prezența primele ninsori. Vin ninsorile in…

- Vremea se va schimba radical la sfarșitul lunii octombrie. Este posibil ca primii fulgi de zapada sa-și faca apariția mult mai devreme decat in mod normal. Cand va ninge in Romania? Meteorologii au anunțat in ce regiuni va ajunge prima data. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea. Cand vin…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cu un nou anunț de ultima ora! Specialiștii au precizat ca vremea se schimba radical in țara noastra, astfel ca ploile și vijeliile incep sa iși faca apariția, din ce in ce mai des, odata cu sezonul ploios. Ce ne așteapta in urmatoarele zile.

- Vremea se schimba radical in Romania! In ciuda faptului ca temperaturile cresc și vor fi apropiate celor unei zile de vara, apare instabilitatea atmosferica ce se va caracteriza prin ploi torențiale, furtuna și vijelii. „In perioada urmatoare ne așteptam la doua aspecte. Pe de o parte la menținerea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ploi, vijelii si grindina valabila pentru urmatoarele doua zile! Astfel, joi și vineri, 14, respectiv 15 septembrie, vremea se va schimba radical. Iata ce zone din țara sunt vizate. Cum va fi vremea joi, 14 septembrie In zilele care…

- Temperaturile caniculare din ultimele zile vor deveni istorie, incepand cu finalul lunii august și inceputul lunii septembrie. Un ciclon polar lovește Romania și va conduce la o scadere brusca a temperaturilor, iar in majoritatea zonelor țarii vom avea parte de furtuni extrem de puternice.La inceputul…