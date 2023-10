Vremea se schimbă radical în România. Zonele unde vin ploile şi scad temperaturile Vremea se schimba radical in Romania! Temperaturile coboara simțitor de la o zi la alta și vin ploile in mai multe zone ale țarii. Prognoza meteo pentru vineri, 6 octombrie 2023 Vremea va fi in continuare mai calda decat in mod obișnuit pentru prima decada a lunii octombrie. Cerul va avea innorari temporare ziua și va deveni mai mult senin noaptea. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 23…25 de grade, iar cea minima de 8…11 grade. Presiunea atmosferica va creste apreciabil dincolo de normal. Prognoza meteo pentru sambata, 7 octombrie 2023 Vremea se va menține mai calda… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

