Vremea se schimbă radical în România. Vin ploile și vijeliile, meteorologii au emis atenționare de fenomene meteo extreme In perioada 19 iulie, intre orele 12:00 și 23:00, se anunța o intensificare semnificativa a instabilitații atmosferice in Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, precum și in sudul Banatului. Se estimeaza ca aceste condiții vor include rafale puternice de vant, cu intensitați de 55-70 km/h, grindina, descarcari electrice și averse torențiale. Vremea se va schimba brusc […] The post Vremea se schimba radical in Romania. Vin ploile și vijeliile, meteorologii au emis atenționare de fenomene meteo extreme appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu cel mai lung val de canicula. Meteorologii au emis cod roșu de temperaturi extreme, insa și o atenționare de cod galben de vijelii și averse torențiala, valabila, marți, in mai multe regiuni ale țarii, inclusiv in Capitala. Toata țara a fost cuprinsa de cupola de foc, iar temperaturile…

- In plin val de canicula, meteorologii au anunțat cand vin ploile in Romania. Miercuri dupa-amiaza, o furtuna cu vant și grindina a avut loc in Capitala, iar prognoza se schimba de la o ora la alta. Meteorologii au anunțat cand vin ploile Un val de aer cald se afla in prezent deasupra Romaniei, iar sudul…

- ANM a anunțat ca un nou val de caldura cuprinde Romania. Vremea va deveni iar caniculara saptamana viitoare, cand se vor inregistra 40 de grade Celsius, la umbra. Aerul va fi sufocant, iar nopțile tropicale. Cele mai ridicate temperaturi din vara asta Temperaturile vor ajunge la 35-36 de grade Celsius,…

- Romania se confrunta cu vremea extrema in urmatoarele zile, conform avertizarilor emise luni de meteorologi. O mare parte a țarii va fi de marți sub cod galben de ploi torențiale, vant și vijelii puternice.In intervalul marți ora 10.00 - miercuri, ora 10.00, in sudul Banatului, Oltenia, Transilvania,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Astfel, am aflat ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic, dupa potopul din ultimele zile. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Canicula a pus stapanire pe multe zone din Romania, cele mai afectate fiind Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. In weekend, locuitorii din aceste regiuni s-au confruntat cu temperaturi extrem de ridicate. Nu scapam de canicula „In Banat, Oltenia, cea mai mare…

- Alternanțele termice din ultimele zile, pe langa faptul ca sunt extreme, au efecte negative și asupra organismului, astfel ca mulți iși doresc vreme calda. Dar, nu vor mai avea mult de așteptat, deoarece ANM a anunțat ca vremea se schimba radical in Romania, precizand cand vine vara cu adevarat. ANM…

- Vești rele din partea meteorologilor ANM! Vremea se schimba din nou, chiar in apropierea sarbatorilor pascale. Specialiștii au transmis ca temperaturile vor scadea brusc in urmatoarele zile și au emis prognoza meteo actualizata pentru minivacanța de 1 mai și de Paște. Se schimba vremea de sarbatori…