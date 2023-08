Stiri pe aceeasi tema

- Canicula și disconfort termic in sud și sud-estPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) , joi, 21 iulie, valul de caldura va persista in jumatatea sudica a teritoriului, unde local va fi canicula și disconfort termic ridicat. In aceste condiții, indicele temperatura-umezeala se va situa…

- Anunț de ultima ora al Administrației Naționale de Meteorologie! Mare parte a Romaniei se afla sub alerta de ploi și vijelii. Specialiștii avertizeaza ca nu vom scapa prea curand de vremea extrema. Care sunt zonele afectate. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus cum va fi vremea in zilele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, doua atenționari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 23 In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in orele urmatoare in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, vestul Olteniei, precum si la munte.

- Meteorologii au emis vineri, 2 iunie, o noua avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica, valabila de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, in jumatatea nordica a țarii.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in 16 județe. Alerta de vreme severa este valabila de astazi, de la ora 12.00, pana la noapte, și vizeaza zone din Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. Miercuri intre orele 12:00 – 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul…

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…