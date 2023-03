Vremea se schimbă radical: de la ploi și ninsori la maxime de peste 20 de grade. Prognoza ANM Vremea se schimba radical: de la ploi și ninsori la maxime de peste 20 de grade. Prognoza ANM In aceasta perioada, sunt variații mari de temperatura de la o zi la alta. Vremea se schimba radical. Dupa un episod mai rece, urmeaza zile cu temperaturi maxime de peste 20 de grade Celsius. Nu va dura mult insa. Meteorologii vorbesc de o secvența de racire de scurta durata, dupa care, de joi vine vreme […] Citește Vremea se schimba radical: de la ploi și ninsori la maxime de peste 20 de grade. Prognoza ANM in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

