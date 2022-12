Stiri pe aceeasi tema

- Dupa caldura neobișnuita din weekend, iarna se intoarce. Vremea se schimba radical, iar temperaturile vor fi mai mici și cu 15 grade Celsius. La munte sunt așteptate ninsori, iar in celelalte regiuni, precipitații mixte.

- O parte de țara se bucura in aceste zile de iarna autentica. Bucuria celor care iubesc zapada va fi insa de scurta durata pentru ca temperaturile anormal de mari pentru aceasta perioada vor pune iarna pe fuga. In plus, meteorologii ANM anunța o iarna blanda, cu ploi in decembrie, in loc de ninsori.…

- Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a anunțat ca pana la sfarșitul lunii noimebrie vom reveni la un regim termic apropiat de perioada in care ne aflam.„Vom avea 17, 18 grade pe parcursul acestei saptamani…

- Deși temperaturile scad ușor, iar ploile pun stapanire pe majoritatea regiunilor, vremea ramane neobișnuit de calda pentru data din calendar. Dimineața, anunța meteorologii, vor fi condiții de ceața.

- Vremea se va schimba radical, iar gerul va afecta toata țara. Iarna se apropie cu pași repezi, iar Romania ar putea sa treaca printr-o perioada cu temperaturi scazute. Meteorologii AccuWeather susțin ca sudul Europei va fi sub condiții de ger, dar și țara noastra, iar temperaturile pot ajunge la -20…

- Vremea se va schimba radical in aproape toata țara, iar temperaturile vor scadea considerabil. Administrația Naționala de Meteorologie anunța frig in nord-est, iar temperaturile nu vor depași 21 de grade Celsius. Se așteapta lapovița și ninsoarea in mai multe regiuni din țara. Iata care sunt zonele…

- „Astazi și maine va fi deosebit de rece in mare parte a teritoriului, cu maxime care se vor incadra, in general, intre 10 și 20 de grade, asemanatoare cu ce am avut și in ultimele doua-trei zile. Dar veștile sunt intr-adevar bune, urmand ca de duminica incolo temperaturile sa creasca de la o zi la alta…

