Vremea se schimbă radical! ANM anunță ploi și instabilitate atmosferică în aproape toată țara ANM a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, valabila in mai multe zone ale țarii. Așadar, potrivit ANM, Codul galben va fi in vigoare, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea atmosferica se va mentine in cea mai mare parte a tarii, pana luni. Mai mult decat atat, ANM a emis și o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi moderate cantitativ, valabila joi, intre orele 2.00 si 12.00. ”In intervalul mentionat, in sudul Banatului si in vestul si nordul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

