Vremea se schimbă în următoarea perioadă. ANM a actualizat prognoza De vreme de toamna, racoroasa și cu ploi, vom avea parte in urmatoarele doua zile. De miercuri, 14 septembrie, se incalzește neobișnuit astfel ca joi sunt așteptate maxime de 33 grade Celsius in sud-estul țarii, ca intr-o zi de vara autentica. De la mijlocul saptamanii scapam de ploi Luni, 12 septembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor scadea in toate regiunile, astfel ca in sudul tarii se vor apropia de normele climatologice ale perioadei, iar in rest vor caracteriza o vreme racoroasa. Cerul va fi variabil in vest si sud-vest, iar in rest vor fi innorari,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

