Vremea se schimbă drastic. Ce se întâmplă cu temperaturile. Avertismentul directorului ANM Vremea se schimba drastic. Ce se intampla cu temperaturile. Avertismentul directorului ANM, in momentul in care toți romanii credeau ca a venit primavara definitiv. Din contra, vremea se racește din nou, chiar și cu 7 grade ”sub norma”, astfel ca romanii trebuie sa se reobișnuiasca cu frigul. Vremea se schimba drastic. Ce se intampla cu temperaturile Directorul de prognoza al ANM, Florinela Georgescu , a anunțat o racire semnificativa a vremii incepand cu miercuri , 3 mai 2023. “Vremea se va raci din nou. Chiar de maine vom simți o ușoara scadere de temperatura și pe urma scaderea va fi mai accentuata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

