- Astazi in tara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 12 grade, la Balti 13, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se asteapta 15 de grade, iar la Leova 16. La Cahul si Comrat maxima va fi de 17 de grade Celsius.

- In perioada 29-30 septembrie 2020, Comisia Teritoriala de Avizare Transilvania s-a intrunit in videoconferința pentru a evalua starea de sigurantǎ in exploatare a barajelor. Este a doua intalnire din decursul acestui an. Comisia Teritoriala Transilvania a analizat și avizat documentatiile de evaluare…

- Mai mulți angajați care lucreaza in pizzeriile, macelariile și cofetariile din Iași, au fost depistați cu stafilococul auriu, dupa ce le-au fost prelevate probe de pe maini. Specialiștii din domeniul sanitar veterinar susțin ca aceste prelevari au fost facute la solicitatea patronilor. Potrivit medicilor…

- Astfle, potrivit datelor publicate de ANM, pe litoral, pana pe 17 septembrie vremea va fi in general frumoasa si calda pentru aceasta perioada, cu maxime mediate in jurul a 28 de grade. Dupa aceea se va raci semnificativ, cu cele mai reci zile in 19 si 20 septembrie cand media maximelor va fi de 20…

- Sectorul HoReCa este un sector foarte important pentru Romania, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, precizand ca din punct de vedere economic ar deschide restaurantele "maine", insa este vorba si despre sanatate, motiv pentru care decizia trebuie luata impreuna cu cineva din acest…

- Recent, dar foarte tarziu, Guvernul Romaniei a luat masura descentralizarii deciziei privind modalitatea de desfașurare a cursurilor in noul an școlar. La prima vedere, pare un lucru corect, daca nu ar fi o derogare evidenta a Guvernului de la responsabilitatea sa majora privind doua domenii esențiale…

- Sorin Susanu, seful Corpului de Control al ANPC si al Protectiei Consumatorului Brasov, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu sunca primita la micul dejun despre care spune ca nu arata prea bine, potrivit Mediafax.