- "Este vorba despre astazi (joi -n.r.) si mâine (vineri -n.r.) când avem temperaturi între 25 si 32 de grade. Vor fi 32 de grade prin vest si centru, 30 de grade prin Lunca Dunarii, la Bucuresti sunt 28-29 de grade. Mai scazute putin vor fi temperaturile pe litoral si în…

- Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina, mai ales la munte, in vestul si in centrul tarii. "Este vorba despre astazi (joi -n.r.) si maine…

- Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina, mai ales la munte, in vestul si in centrul tarii.

- Deși suntem in luna mai, astazi va fi o adevarata zi de vara! Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei in țara noastra. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.…

- Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie au facut in urma cu puțin timp un anunț de vreme rea! Alerta meteo este valabila pentru București, dar și zonele de la marginea orașului. Potrivit meteorologilor, vremea se va schimba radical in doar cateva ore. Ei au mai spus ca vom avea…

- Minivacanța de 1 Mai aduce vreme de plaja peste tot in țara. Se vor inregistra 30 de grade in multe zone din sud si sud-vest, dar aceste temperaturi sunt record. De 60 de ani nu am mai avut parte de o luna aprilie atat de calduroasa.

- In urmatoarele 24 de ore, in Romania este valabila o avertizare de ploi si vijelii. De asemenea, pana diseara, la ora 18.00, este valabila o avertizare cod portocaliu de inundatii pe mai...

- Maine, in nordul si centrul tarii se vor inregistra ninsori slabe, iar in partea de sud nu se vor inregistra precipitatii. In aceasta noapte minimele vor fi cuprinse intre minus trei si plus doua grade Celsius.La Briceni si Soroca vor fi zero grade Celsius.