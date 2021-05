Vremea se răcește, ploi torențiale și descărcări electrice până marți Temperatura maxima, in jurul a 21 de grade duminica, va scadea cu mult sub cea climatologic normala pentru aceasta data și va avea valori de 14 – 17 grade, iar cea minima va fi de 11 – 13 grade. Meteorologii anunța ca in toata țara vor fi manifestari de instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin ploi torențiale, descarcari electrice, vant și, izolat, grindina. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), va fi instabilitate atmosferica pana marți, la ora 10. De duminica, de la ora 12.00, pana marți, la ora 10.00, in majoritatea regiunilor vor fi perioade… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

