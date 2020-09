Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat in estul și nord-estul țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari in centru și la munte, unde va ploua slab, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 grade Celsius in nordul Moldovei și 29 de grade Celsius in sud-vestul țarii. In Capitala, cerul va fi variabil,…

- Vremea se va raci in Bucuresti pe parcursul zilei de vineri, temperaturile maxime coborand spre 25 de grade Celsius, in timp ce vantul va atinge la rafala 40-50 km/h, arata prognoza speciala pentru Capitala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.Citește și: Traian Basescu detoneaza…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci și va deveni in general instabila in mare parte din tara. In București, vremea va fi in continuare caniculara la amiaza. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 de grade in vest și 37 de grade Celsius in sud.Marti, 1 septembrie 2020, vremea se va raci și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru septembrie. Deși la mijlocul lunii temperaturile vor fi peste normalul perioadei in zonele estice și sud-estice, in prima saptamana, temperaturile vor fi ușor mai coborate decat cele normale acestui interval, iar cantitațile…

- Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) informeaza ca vremea va deveni predominant frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile maxime, la nivel național se vor situa intre 26 si 34 de grade Celsius. Prognoza meteo in principalele zone din țara Spre deosebire de ziua anterioara, cand…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi in general instabila, iar temperaturile se vor situa intre 22 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 11 și 21 de grade Celsius. Vineri, 21 august 2020, cerul va avea innorari temporar accentuate in cea mai mare parte a țarii și se vor semnala…

- Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite pentru luna august, iar ploile vor fi deficitare, potrivit prognozei pe patru saptamani, emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Prognoza meteo 3 – 10 august 2020 Intre 3 și 10 august, valorile termice se vor situa in general in jurul celor…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, in timp ce, in restul zonelor valorile termice se vor situa in jurul celor normale, dar gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 22 și 32 de grade Celsius.Joi,…