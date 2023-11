Vremea se răcește în Capitală. Meteorologii anunță ploi, dar și lapoviță și ninsoare Vremea se racește in Capitala, in perioada imediat urmatoare. Weekend-ul care bate la ușa va aduce precipitații in București. Și nu doar ploi. Potrivit unei prognoze speciale pentru București, ce a fost emisa de ANM, in noaptea de sambata spre duminica (18 spre 19 noiembrie) sunt anunțate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Administrația […] The post Vremea se racește in Capitala. Meteorologii anunța ploi, dar și lapovița și ninsoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, o prognoza speciala pentru București, valabila pentru acest weekend. Vremea va fi inchisa, cu innorari și ploi, iar in noaptea de sambata spre duminica sunt anunțate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Temperaturile minime scad pana la 2...3 grade Celsius.

- Suntem in luna noiembrie, insa avem de a face cu temperaturile mult mai ridicate fața de cele normale pentru aceasta perioada. Meteorologii spun temperaturile vor scadea drastic in urmatoarele zile. Aflați in randurile urmatoare unde va ninge. Vremea se racește considerabil Meteorologii anunța ca la…

- Temperaturile vor atinge 29 de grade, duminica, in Capitala, iar in timpul nopții sunt prognozate ploi, pentru ca de luni vremea sa se raceasca semnificativ, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara,…

- Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara,…

- Suntem in ultima lun de toamna, iar temperaturile au scazut drastic in ultimele zile, atat in Romania, cat și in unele zone din Europa. Meteorologii aunța ca vremea se raceste drastic, aparand deja ninsorile. Aceeași meteorologi precizeaza și cand va ninge in Bucuresti. Vremea se raceste drastic in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț foarte important! Meteorologii au emis prognoza meteo in București. Iata cum va fi vremea in acest weekend in Capitala, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte bucureștenii!

- A sosit luna octombrie, dar vremea ramane calda, amintindu-ne de sezonul estival. Cu toate acestea, pe masura ce trec zilele, conștientizam ca se apropie iarna și ca primii fulgi de zapada nu vor intarzia sa cada.Meteorologii de la AccuWeather spun ca in Capitala va ninge mai devreme decat in alți…