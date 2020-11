Vremea se răcește drastic! Ce temperaturi ne așteaptă în următoarele săptămâni. Prognoza meteo ANM Dupa o perioada de cateva zile in aceasta saptamana, cand va fi mai cald decat in mod normal, dupa data de 20 noiembrie meteorologii anunța o racire accentuata. In mai multe zone ale țarii se va ajunge la temperaturi negative, iar in perioada 21 – 24 noiembrie se anunța ploi. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. BANAT In primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa in general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii in jur de 12 grade și minime de 4...6 grade. Dupa 20 noiembrie, media temperaturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

