ANM anunța ca vremea va fi rece in toata țara incepand cu acest weekend. Sunt slabe șansele sa mai avem temperaturi de peste 14 grade in luna noiembrie, iar in curand, iarna iși intra și ea in drepturi. Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 14 noiembrie – 12 decembrie 2022 si au transmis un avertisment cu privire la temperaturi. Vremea se racește de tot in Romania. Prognoza meteo ANM pentru 14 noiembrie – 12 decembrie Astfel potrivit ANM, in urmatoarele saptamani temperaturile vor fi in scadere. Practic, pana la jumatatea lunii decembrie temperatura medie a aerului va avea valori…