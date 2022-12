Vremea se răcește de luni. ANM anunță temperaturi de -6 grade. Prognoza meteo Vești proaste de la ANM. Vremea se racește de saptamana viitoare, dupa ce un aer polar se va deplasa deasupra Europei. Temperaturile scad brusc, in special in centrul, nordul, dar și in vestul țarii. Conform prognozei meteo publicate de ANM, temperaturile vor fi cuprinse intre minus 6 si 10 grade Celsius, cu valori mai scazute in vest, centru, nord dar si zonele montane. Local si temporar se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare la munte si mixte in celelalte regiuni. In zonele montane se va depune un nou strat de zapada, iar ninsorile vor fi puternic viscolite. Vantul va avea intensificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste de la ANM. Incep ninsorile in mai multe zone ale țarii, odata ce un val polar va patrunde in Romania.Astfel, daca in acest weekend ne bucuram de temperaturi care ajung chiar și pana la 16 grade, de saptamana viitoare, iarna va fi mai geroasa decat credeam. In zonele din centrul continentului,…

- O masa de aer cald va aduce valori de pana la 19 de grade Celsius in sud-estul țarii, apoi vremea se va raci brusc, urmand ca, in depresiuni, sa se inregistreze temperaturi negative, de pana la minus 15 grade Celsius, a transmis, pentru Digi 24 , Elena Mateescu, directorul ANM. „In urmatoarele zile…

- Diminețile incep cu ceața, iar ziua, temperaturile vor urca pana la 7 grade cu plus. Noaptea vom avea parte de temperaturi pozitive, termometrele indicand valori și de cel puțin zero grade. Pe intreg teritoriul Moldovei este prognozat cer parțial noros, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. Vantul…

- Temperaturi mai ridicate decat este normal, conform prognozei meteo pe urmatoarele zile. Valori maxime de 13 grade Celsius, precipitatii si vant moderat, conform prognozei speciale emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, in intervalul 19 noiembrie,…

- Temperaturile prognozate pentru perioada weekendului in Capitala sunt mai ridicate decat cele obișnuite in aceasta perioada, dar de sambata noaptea incepe sa ploua, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- ANM aduce vești proaste. Ne așteapta o vreme rece cu fenomene meteorologice extreme in test weekend. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca de vineri, o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza intreaga tara, pana luni seara, 21 noiembrie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, in prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, ca luna noiembrie incepe cu „valori termice mai mari decat cele specifice”. Meteorologul Mihai Timu a explicat, pentru Libertatea, la ce sa ne așteptam in urmatoarea luma. „Asa cum sugereaza estimarile…

- In regiunile din vest, centru si nord si in zonele montane si submontane, innorarile vor fi persistente si indeosebi ziua, va ploua pe arii relativ extinse, dar slab cantitativ, potrivit Meteo Realitatea Plus.La munte vor fi si ninsori sau lapovita, timp ce in zonele de sud si sud-est se vor semnala…