- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 8 - 21 noiembrie, pentru fiecare zona a tarii. Meteorologii estimeaza ca vremea se va raci inca din prima parte a intervalului, iar a doua saptamana se va caracteriza prin valori termice…

- Vremea rece și temperaturile scazute au cuprins și țara vecina de la Dunare. In perioada urmatoare Bulgaria va avea parte de precipitații abundente și valori extrem de scazute. In aceste condiții MAE a transmis o atenționare pentru romanii care viziteaza sau tranziteaza Bulgaria in perioada 14-15 octombrie…

- Termoenergetica Bucuresti incepe, in cursul nopții de 07 spre 08 octombrie 2021, probele la cald pentru locuitorii Capitalei. Masura a fost deciza in condițiile in care meteorologii au anunțat temperaturi in scadere pentru urmatoarele zile.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 4-17 octombrie. Meteorologii sustin ca intervalul va debuta cu un regim al temperaturilor caracterizat de valori usor mai ridicate decat cele specifice primei decade de octombrie, cu maxime de 23...24 de grade si minime…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori la altitudini mari. Vor fi și intensificari ale vantului. Pana joi, 23 septembrie, la ora 10.00, la munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare moderate cantitativ,…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, 13-26 septembrie. In prima saptamana, vremea va fi mai calda decat in mod normal, insa din 17 - 18 septembrie se va raci.

- La 2.500 de metri in zona varfului Costila din Bucegi au cazut primii fulgi de zapada din acest an. Turistii s-au bucurat de prima ninsoare si au filmat momentul. Meteorologii spun ca fenomenul este normal pentru aceasta perioada a anului in zonele inalte. Tot acolo, va bate cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 23 august- 5 septembrie, pentru fiecare zona a tarii. Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in primele doua zile de prognoza, insa apoi se va raci in toata tara. Perioade cu…