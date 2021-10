Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in Romania pe parcursul saptamanii viitoare, anunța, duminica, meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor urca pana la 23 de grade Celsius. In ultimele zile, temperaturile au fost sub media lunii octombrie. In multe județe a plouat continuu…

- Prognoza meteo pentru saptamana 11.10.2021 - 18.10.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade in toate regiunile.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile sudice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, cu…

- Pentru șoferi, apropierea sezonului rece presupune o serie de investiții in mașina personala. Cea mai comuna, schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna. Cand trebuie facut acest lucru și care sunt sancțiunile pentru neconformarea la lege?! Pneurile de vara trebuie inlocuite cu cele de iarna de…

- Vremea va continua sa se raceasca usor fata de zilele precedente. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari temporare indeosebi ziua, cu viteze la rafala de pana la 45…55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 19 grade, iar cele minime intre 1 si 5 grade.…

- Temperaturile vor fi mai mici decat cele normale acestei perioade in primele doua saptamani din luna octombrie, se arata in prognoza pe patru saptamani publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 04.10.2021 – 11.10.2021 Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice,…

- VREMEA in Romania, 4-10 octombrie: Cateva zile mai calde, apoi se racește și vor fi ploi abundente. Prognoza pe zile Saptamana aceasta sunt anunțate ploi abundente in Romania. Vor mai fi doar cateva zile mai calde, apoi temperaturile sunt in scadere. Se pastreaza persistența unui camp de presiune ridicata,…

- Tempraturile vor continua sa ramana scazute in toata Romania, arata prognoza meteo pentru vineri, 24 septembrie 2021. Va fi vant și pe alocuri va ploua. Excepție va face Banatul și Crișana unde temperaturile vor fi mai ridicate. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 14 și 24 de grade,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea pentru urmatoarele 2 saptamani. In intervalul 10 - 14 septembrie, vremea va fi mai calda in majoritatea zonelor din tara. Cand incepe sa se raceasca.