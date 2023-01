Vremea se răcește brusc și mai tare. Cod galben de viscol, lapoviță și ninsoare Vreme se schimba din nou! Meteorologii de la ANM au emis, luni, o noua informare de viscol la munte, lapovița și ninsoare și vant care va sufla cu peste 110 km pe ora. Pana marți seara va fi in vigoare și un cod galben de vant. Așadar, potrivit ANM, codul galben intra in vigoare luni la ora 17.00 și va fi in vigoare pana marți la ora 22.00. In Carpații Meridionali și Occidentali și local in Banat, vantul va avea intensificari cu viteze de 60…80 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depași 100 km/h, va fi viscol și vizibilitate scazuta. Precipitații moderate cantitativ, intensificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

