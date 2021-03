Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca, incepand de miercuri, temperaturile vor scadea semnificativ și vor aparea ninsori pe arii extinse. Incepand de marți dupa-amiaza, meteorologii anunța ploi care, pe timpul nopții, se vor transforma in ninsori, in special in sudul și centrul țarii, unde și vantul va sufla cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ninsori și viscol pentru mai multe județe din țara, inclusiv pentru jumatate din Bistrița-Nasaud. Codul galben de ninsori și viscol intra in vigoare astazi la 16.00 și este valabil pana maine la aceeași ora. Printre județele…

- Valorile termice vor inregistra o creștere pana pe 6 martie. Vor fi temperaturi de 14 - 16 grade, dupa care se va raci brusc, timp de trei - patru zile.Cum va fi vremea in Transilvania?La inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in creștere treptata, astfel ca in zilele de 4 și 5 martie…

- Meteo. Vremea se schimba drastic in urmatoarele zile și ninsorile revin. Unde face iarna ravagii in Romania, citiți in randurile de mai jos. Vine urgia. Meteorologii anunța ninsori și temperaturi de pana la -20 de grade Celsius Meteo. Vremea se schimba drastic, iar ninsorile revin, scrie digi24.ro.…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pentru fiecare dintre regiunile Romaniei. In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi medii de 12 – 14 grade la valorile maxime, diurne și de 3…

- In acest weekend vremea va fi foarte calduroasa, insa cu toate astea va urma și o perioada rece, din nou. Mai mult, zapezile sunt așteptate sa revina saptamana viitoare. Iata prognoza prezentata de meteorologul ANM Mihai Huștiu, la Realitatea PLUS: "Foarte calda vremea in aceasta perioada. Va fi o zi…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada in vest, nord-vest si extremitatea sudica a tarii, dar si in sud-est.

- Dupa mai multe zile insorite și parca mult prea nepotrivite pentru aceasta data, meteorologii au anunțat! Vremea se schimba radical in toata țara, iar in orele urmatoare vor incepe ploile și ninsorile!