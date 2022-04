Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat la Bucuresti duminica fata de ziua precedenta, astfel ca valorile termice diurne se vor situa cu mult sub mediile multianuale, potrivit prognozei speciale pentru Capitala publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul va fi noros si va ploua in cea mai mare parte…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea va fi usor instabila la Bucuresti, iar valorile termice, desi in scadere usoara fata de ziua anterioara, vor continua sa se situeze peste cele normale perioadei pe parcursul zilei de sambata. Potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in restul teritorului, iar valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, arata prognoza de specialitate , publicata joi de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul 17 februarie, ora 10:30…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, iar alta 21. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana…

- Vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor, in jurul datei de 28 ianuarie, iar precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare sunt posibile aproape in fiecare zi, in urmatoarele doua saptamani, potrivit prognozei pentru intervalul 24 ianuarie- 6 februarie, publicate de Administratia Nationala…