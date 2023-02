Vremea se menține rece, iar cerul se va înnora treptat Marți, cer va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:41. Noaptea cerul va fi senin, cu temperaturi geroase, iar din a doua parte a dimineții norii vor devenii persistenți. Vantul va sufla cu intensificari, in zonele depresionale și la munte, viscolind trecator ninsoarea sau spulberand zapada. Soarele va apune la ora 17:45. Minimele vor cobori in jur de – 8 grade. Miercuri, nu se intrevad schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

