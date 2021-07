Vremea se menține răcoroasă, în zona noastră Sambata, cer variabil spre noros. Soarele rasare la ora 05: 41. Atmosfera va fi, in general, inchisa. In jurul amiezii, local, se vor inregistra ploi insoțite de fenomene electrice și izolat vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor situa intre 13 și 15 grade, iar maxima zilei va urca in jurul valorii de 22 de grade. Duminica, vremea calda va reveni. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

