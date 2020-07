Vremea se menține răcoroasă, în special dimineața Marți, temperatura maxima crește ușor fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:51. La primele ore ale dimineții vremea este deosebit de rece pentru aceasta perioada. Peste zi, cerul va fi variabil cu innorari temporare. Vantul va bate de la slab spre moderat, doar la munte va avea unele intensificari. Soarele apune la ora 21:17. Minima zilei se va situa intre 10 și 15 grade, iar cea maxima in jurul valorii de 23 de grade. Miercuri, cer variabil și temperaturi in creștere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

