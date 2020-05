Vremea se menține instabilă și răcoroasă Miercuri, valorile termice se situeaza sub mediile climatologice pentru perioada din calendar. Soarele rasare la ora 05:43. In prima parte a zilei va fi rece, cerul va fi predominant inchis, cu reprize de soare ce se va furișa printre nori. La fel ca in ziua precedenta se vor inregistra ploi ce vor avea și caracter torențial insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In unele zone vor fi condiții de grindina. La munte va cadea lapovița și ninsoarea. Soarele apune la ora 21:08. Temperaturile minime se vor situa intre 8 și 11 grade, iar maxima zilei in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

