Vremea se menține caldă pentru această dată Duminica, ca aspect, cerul va fi temporar noros. Soarele rasare la ora 07:59. Dupa miezul nopții, pe alocuri vor cadea precipitații sub forma de ploi slabe. In prima parte a zilei cerul va fi mai mult noros, apoi vor fi și perioade cu soare. Vantul va avea unele intensificari mai ales in zonele inalte de munte unde se vor inregistra și precipitații sub forma de ninsoare. Soarele va apune la ora 17:23. Valorile termice se mențin calde pentru data din calendar, astfel ca minimele se vor incadra intre 4 și 6 grade, iar maximele intre 8 și 11 grade. Luni, vremea se racește semnificativ. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

