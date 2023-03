Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește de la o zi la alta, insa meteorologii avertizeaza ca nu vom scapa de episoadele cu frig și precipitații. Vor mai exista alternanțe, dar in sudul țarii vor fi peste 15 grade Celsius. „Nu putem spune ca vom ramane cu valori termice chiar peste normele perioadei in mod constant,…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 15 martie, cer variabil, fara precipitații. Maximele zilei va ajunge la +14 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -1 grade Celsius. Vantul sud-estic va sufla moderat.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 07 martie, vreme calda, fara precipitații. Maximele zilei va ajunge la +14 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -2 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 24 februarie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor ajunge la +10 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Eveniment Schimbari drastice de vreme in Teleorman / Temperaturi negative pe timp de zi și nopți geroase, saptamana viitoare februarie 2, 2023 10:40 Romania va fi afectata de un val de aer polar, care va duce la temperaturi negative inclusiv pe parcursul zilei. La nivelul județului Teleorman, incepand…

- VREMEA in ALBA pana duminica: frig, cateva ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 27-29 ianuarie Vremea se menține rece in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate cateva ninsori și in zonele joase, dar și ploi. Noaptea, temperaturile vor fi preponderent negative. Maximele vor varia intre…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei care vor oscila intre +5 și +7 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se incalzește.

- Vremea de Revelion va fi in toata țara mult mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța temperaturi de primavara in noaptea dintre ani, dar și in primele zile din 2023, atat in tara cat si in Bucuresti, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Raul Ilea, meteorologul de serviciu…