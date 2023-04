Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi, 9 aprilie, cer variabil, fara precipitații. Maximele zilei va ajunge la +13 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la 3 grade Celsius. Vantul sud-estic va sufla moderat.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +5 și +15 grade Celsius, iar pe timp de noapte vor fi intre +4 și +9 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 30 martie, vreme calda ziua, insa noaptea temperaturile vor fi negative. Maximele zilei vor ajunge la +13 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -6 grade.

- VREMEA in ALBA, 6-12 februarie: o saptamana de GER. Cat de scazute vor fi temperaturile. Prognoza pe zile in localitați din județ Vremea in Alba, 6-12 februarie: Va fi foarte frig saptamana viitoare in județul Alba. Minimele vor cobori pana la -12 grade in zonele joase și pana la -14 grade Celsius la…

- VREMEA in ALBA pana duminica: frig, cateva ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 27-29 ianuarie Vremea se menține rece in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate cateva ninsori și in zonele joase, dar și ploi. Noaptea, temperaturile vor fi preponderent negative. Maximele vor varia intre…

- VREMEA in ALBA, 23-29 ianuarie: Ploi, ninsori și temperaturi in scadere. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 23-29 ianuarie: Temperaturile vor incepe sa scada de saptamana viitoare. Maximele vor atinge luni 11-12 grade Celsius și vor scadea in weekend pana la 2-3 grade Celsius.…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei care vor oscila intre +5 și +7 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se incalzește.

- Vremea o ia razna din nou. Dupa episodul de iarna autentica, vin temperaturi de primavara. Meteorologii avertizeaza sa saptamana viitoare, in sudul țarii, vremea va fi anormala: se vor atinge 20 de grade Celsius. Pana atunci, vom avea parte de inca o zi cu vreme rece și inchisa. Va ploua slab in majoritatea…