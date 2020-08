Vremea se încălzește! Prognoza meteo, azi, 6 august 2020 Vremea se pastreaza calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile ajung pana la 33 de grade Celsius. Se anunța o vreme calduroasa in aceasta dupa-amiaza in cea mai mare parte a zonelor de campie și de podiș, iar in sud-estul țarii pe suprafețe mici va deveni caniculara. Cerul va fi variabil, cu unele […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

