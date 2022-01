Vremea se încălzește din nou! Prognoza meteorologilor pentru următoarele două săptămâni Vremea se va incalzi cu cateva grade dupa data de 26 ianuarie, se arata in prognoza emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani probabilitate mare de ninsori și lapovița este in intervalul 26 ianuarie – 4 februarie. BANAT In primele doua zile vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a maximelor termice ce se va situa in jurul valorii de -2 grade, iar a minimelor in jurul a -10 grade. In urmatoarele trei zile se va incalzi, astfel ca, pana in data de 28 ianuarie, maximele termice vor atinge… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

