Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros și ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +10 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Vremea o ia razna: Urmeaza un weekend cu temperaturi de 18 grade. Cand lovește frigul din nou – Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii au actualizat prognoza meteo pana in data de 13 martie 2023. Vreme tot mai calda se anunța in urmatoarele zile in mare parte din țara. In sudul…

- Vremea pare ca se imbunatațește in Cluj-Napoca, insa ploaia iși va mai face apariția pe arii restranse. Afla cum va fi vremea in acest weekend.Potrivit meteorologilor, ploile iși vor face simțita prezența in acest weekend. Conform prognozei, la Cluj vom avea parte de un weekend placut, cu temperatura…

- Vremea se va raci in weekend in București, astfel ca temperaturile vor ajunge de la 8-9 grade vineri la 1 grad Celsius duminica, a anunțat ANM. Sunt posibile și ninsori in acest weekend. Potrivit meteorologilor vineri noaptea este posibil sa ninga, iar sambata va ploua. Vineri, 3 februarie, cerul va…

- VREMEA in ALBA pana duminica: frig, cateva ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 27-29 ianuarie Vremea se menține rece in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate cateva ninsori și in zonele joase, dar și ploi. Noaptea, temperaturile vor fi preponderent negative. Maximele vor varia intre…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei care vor oscila intre +5 și +7 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se incalzește.

- Meteorologii anunța pentru astazi 18 decembrie, cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre -2.. +3 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre -1 și -6 grade. Presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +1 și +3 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -5 grade. In urmatoarele zile, vremea se incalzește considerabil.