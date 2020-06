Vremea se încălzește, dar ploile locale revin Vineri, in zona noastra, ziua se anunța cu instabilitate atmosferica. Soarele va rasari la ora 05:38. Ca aspect, ziua de azi e asemanatoare cu ziua precedenta, doar ca valorile termice sunt mai ridicat. Pe alocuri, pe spații restranse se vor inregistra ploi ce pot fi insoțite de descarcari electrice și grindina, iar cantitațile de apa vor fi insemnate. Vantul va bate moderat cu intensificari mai ales in zonele montane. Soarele apune la ora 21:15. Valorile minime ale zilei se vor incadra intre 14 și 18 grade, iar valoarea maxima va urca pana la 26 de grade. In weekend, vremea va avea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

