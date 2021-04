Vremea se anunță schimbătoare Joi, atmosfera se incalzește semnificativ. Soarele rasare la ora 06:29. Dimineața se va așterne ceața, mai ales in zonele depresionare, apoi pana spre amiaza, nori se vor aduna din nou pe cer. Spre seara revin șansele de ploaie. Vantul va sufla slab și moderat. Pe creste se vor mai inregistra precipitații mixte. Soarele va apune la ora 20:24. Temperaturile minime se vor fi cuprinse intre 5 și 9 grade, iar cele maxime intre 13 și 16 grade. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

