Vremea se anunță în general plăcută Luni, vom avea parte de o atmosfera placuta. Soarele rasare la ora 07:13. Local, de dimineața, se va semnala ceața, iar in depresiuni vor fi condiții de bruma. Peste zi, vremea e schimbatoare. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 19:53. Valorile termice se vor incadra intre 1 și 3 grade, iar maxima zilei in jurul valorii de 13 grade. Marți, nu se anunța schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

