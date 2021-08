Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si seara in nord-vestul tarii si in zonele montane, unde pe arii relativ restranse se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat pot fi averse torentiale, vijelii si grindina. Temperaturile…

- In Dobrogea, regimul pluviometric va fi in general deficitar, cu exceptia zilelor de 20 si 21 iulie, cand sunt prognozate averse locale posibil insemnate cantitativ.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In…

- Regimul termic prognozat in Romania in urmatoarele doua saptamani (5 – 18 iulie) va fi unul oscilant, cu zile caniculare ce vor alterna cu perioade de instabilitate atmosferica, in care se vor semnala averse si descarcari electrice, reiese din estimarile publicate de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii. Luni, in sud și est va continua sa ploua torențial, vor fi descarcari electrice, grindina…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii.

- In Dobrogea, intervalul 13 15 iunie se estimeaza a fi racoros, in conditiile in care valorile acestor medii vor putea fi mai scazute cu 2...3 grade.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Pe parcursul…

- Furtuni și vreme instabila in toata țara. Directorul ANM: „Duminica este posibil sa consemnam 30 de grade Celsius” Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat faptul ca vremea va suferi modificari de la 17 grade, ajungand pana la 30 de grade Celsius, la finalul acestei saptamani, arata DCNEWS.ro. Elena…

- Pentru cea de a doua saptamana estimarile indica un regim termic apropiat de cel caracteristic in a doua decada a lunii mai in zona litorala cu valori diurne de 20...22 de grade . Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua…