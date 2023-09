Vremea s-a schimbat brusc, temperaturile au scăzut simțitor. Anunțul meteorologilor Vremea se racește in vestul, centrul și nordul țarii și va deveni instabila. De luni, temperaturile scad și in sud-est. Meteorologii anunța ca schimbarea de vreme va dura doar pana marți, cand se va incalzi din nou. Luni, 4 septembrie, vremea se va raci si in sudul si sud-estul tarii, astfel ca valorile termice diurne se vor situa local sub normalul climatologic specific inceputului de septembrie. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil in vest si in extremitatea de sud-est, iar in restul teritoriului va prezenta innorari temporar accentuate si vor fi averse, posibil insotite si de descarcari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte cerul va fi variabil, cu unele innorari la inceputul nopții in vestul și centrul țarii, unde izolat vor mai fi ploi de scurta durata și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor situa intre 15 și 24 de grade, cu valori mai scazute in estul…

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in special dupa-amiaza și seara, in Maramureș și pe arii restranse in Crișana, Transilvania și Moldova. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții…

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in special dupa-amiaza și seara, in Maramureș și pe arii restranse in Crișana, Transilvania și Moldova. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții…

- Astazi discutam despre o vreme calduroasa in majoritatea regiunilor, iar in vest și sud-vest atenție … disconfortul termic va fi in creștere, ceea ce inseamna ca indicele temperatura-umezeala se va apropia de pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, dar va deveni noros și temporar se vor…

- Și astazi, pe timpul zilei valorile termice vor continua sa creasca ușor in toate regiunile, mai ales in Campia de Vest și local in Campia Romana. Cerul va fi variabil spre senin, dar va prezenta unele innorari dupa-amiaza și seara cand pe arii restranse este posibil sa ploua in Dobrogea, la munte…

- Astazi in majoritatea regiunilor, vremea va fi caracterizata de averse insoțite de descarcari electrice. In acest sens, avem in vigoare pana la ora 10 un cod galben de instabilitate atmosferica pentru Moldova, Muntenia, jumatatea de est a Transilvaniei, sudul Dobrogei, precum și pentru Carpații Orientali…

- Vreme instabila in acest weekend. Meteorologii de la ANM anunța temperaturi ceva mai scazute, ploi torențiale, dar și acumulari consistente de apa. Conform prognozei meteo ANM, in cursul zilei de sambata, vremea va fi in general instabila in regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales in a doua…

- Astazi se mai incalzește in majoritatea zonelor țarii, iar valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei. Prin vestul și nordul țarii vor fi momente in care cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei și in primele ore ale nopții vor fi perioade in care local va ploua. Ploile…