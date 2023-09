Stiri pe aceeasi tema

- Toamna a inceput sa iși intre in drepturi. Inca de la debutul lunii septembrie vremea s-a racit considerabil. Administrația Naționala de Meteorologie anunța Cod Galben de intensificari ale vantului in șase județe din țara. Afla care sunt zonele afectate.

- Se face frig in Romania! Temperaturile scad simțitor de pe o zi pe alta, iar toamna iși intra in drepturi. La aceasta ora, cerul este variabil in vestul si nord-vestul tarii si mai mult noros in restul teritoriului. Se semnaleaza averse, pe arii restranse, in Oltenia, Muntenia, sudul Transilvaniei,…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima luna din toamna acestui an. Iata cum va fi vremea: Saptamana 04.09.2023 – 11.09.2023Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in…

- In general, in Romania, vremea va incepe sa se raceasca in perioada 29-30 august, cand temperaturile maxime vor scadea de la 34-38 grade Celsius la 30-32 grade Celsius. In urmatoarele zile, temperaturile vor continua sa scada, ajungand la 26-27 de grade Celsius la sfarșitul primei saptamani de prognoza…

- Meteorologii avertizeaza ca vreamea caniculara va cuprinde intreaga țara pana duminica, cu maxime de pana la 37 grade Celsius in unele zone și cu disconfort termic accentuat.In vestul, sudul și sud-estul teritoriului valul de caldura se va menține vineri. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele…

- Temperaturile crescute continua sa iși faca simțita prezența! In urma cu puțin timp, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben de canicula pentru toata țara. In București, mercurul din termometre va ajunge pana la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi unul…

- Vantul puternic și ploaia care parca nu se mai oprește au dat peste cap vacanțele multor francezi. Temperaturile scazute seamana mai degraba cu luna noiembrie și nicidecum cu zilele de vara.

- Joi, 15 iunie, temperaturile vor urca pana la +29 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, iar termometrele vor indica pana la +17 grade. Vremea se incalzește și nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord-est, de la slab la moderat. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge pana la +26…