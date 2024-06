Vremea s-a dezlănțuit! Vijeliile au făcut prăpăd în mai multe zone ale țării – FOTO/VIDEO Vremea rea a afectat mai multe zone din țara – vantul puternic a cauzat pagube importante. Iar ploile au inundat strazi și gospodarii. Furtunile au produs ravagii in mai multe zone ale țarii. Vantul care a suflat cu putere a produs pagube. Mai mulți copaci au fost doborați de rafale. Pompierii au intervenit in teren. […] The post Vremea s-a dezlanțuit! Vijeliile au facut prapad in mai multe zone ale țarii – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

