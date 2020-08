Vremea revine la temperaturi ridicate Vineri, se anunța vreme frumoasa cu temperaturi in creștere. Soarele rasare la ora 06:35. Dimineața, norii vor umbri cerul, insa spre amiaza zilei soarele va prelua controlul și se va produce disconfort termic. Soarele apune la ora 20:27. Temperatura maxima resimțita se va situa in jurul valorii de 30 de grade. Zilele de weekend se anunța caniculare Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

